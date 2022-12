La Roma e il Sassuolo continuano a lavorare per Marco Frattesi con il 30% sulla futura rivendita che il club giallorosso si sta giocando per abbassare le cifre di un affare che rimarrà da 35 milioni di euro di valutazione complessiva. I cartellini di Bove e Volpato tireranno ulteriormente al ribasso la parte cash da sborsare con il sassuolo che chidede l'aggiunta di circa 10 milioni e la roma che non vorrebbe arrivare sopra quota 7.