La Roma è in pressing per Davide Frattesi del Sassuolo. Cresciuto nelle giovanili giallorosse, il club vorrebbe riportarlo nella capitale e nell'affare potrebbe rientrare anche qualche contropartita: tra i vari nomi, ci sono quelli di Felix e Volpato. Inoltre, la Roma ha il 30% sulla futura rivendita e per questo potrebbe usufruire di uno sconto sul cartellino.