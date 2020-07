Dentro o fuori, si riaccende la trattativa per la cessione della Roma. Dan Friedkin è tornato alla carica per la società giallorossa e nei giorni scorsi, riferisce Il Corriere dello Sport, ha presentato una nuova offerta aggiornata: 490 milioni di euro complessivi dei debiti, ma in cash, una formula di pagamento più vicina alle esigenze di James Pallotta. L'attuale proprietario del club romanista ha tempo fino al 10 agosto per dare una risposta, ma la posizione non cambia: vendere sì, svendere no.



PELLEGRINI E ZANIOLO - Non solo l'acquisizione della società, nel progetto di Friedkin si pensa già al mercato ed è previsto un versamento immediato di 85 milioni nelle casse della Roma. Questa cifra sarebbe necessaria per evitare il ridimensionamento della squadra e rilanciarla, partendo dalla conferma dei propri gioielli: con quegli 85 milioni, sarebbe possibile per i giallorossi trattenere Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. La trattativa Friedkin-Pallotta si riaccende, la Roma aspetta: può cambiare le prospettive sul mercato.