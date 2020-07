Il primo big match della 34esima giornata di campionato è il posticipo serale delle 21.45 dell'Olimpico e vedrà i padroni di casa della Roma ospitare l'Inter. Una partita carica di significati e di aspettativa per entrambe le squadre e i rispettivi obiettivi. Gli uomini di Paulo Fonseca stanno lottando fra mille difficoltà per provare da un lato a tenere aperta la corsa ad un piazzamento Champions e dall'altro a blindare il quinto posto per l'Europa League. Quelli di Antonio Conte, invece, spingono (non senza rimpianti) sia per ottenere l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions, sia per tenere viva la pressione sulla Juventus che, in caso di vittoria, sarebbe per una notte soltanto a -3.



STATISTICHE - La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto più partite in Serie A (72). Dall’altra parte l'Inter è quella contro cui la Roma ha segnato di più in nella competizione (222 gol). Quella tra Inter e Roma potrebbe essere la prima sfida tra due squadre a raggiungere quota 500 gol in Serie A (al momento sono a 499). Antonio Conte conta otto precedenti da allenatore contro la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico dell'Inter quattro successi, due pareggi e due sconfitte. Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha fatto il suo esordio di Serie A nell’agosto 2017, contro l'Inter e la prossima sarà la sua 100° gara nella competizione. Contro i nerazzurri, inoltre, ha siglato il suo gol più tardivo nel massimo campionato, al minuto 107:07, nel febbraio 2019 con la Fiorentina. Dopo aver segnato 12 marcature nelle prime 11 gare esterne di Serie A, Romelu Lukaku è rimasto a secco di reti nelle quattro più recenti. L'ultima volta in cui l'attaccante dell'Inter ha registrato un digiuno di gol in trasferta più lungo in campionato è stata tra ottobre e dicembre 2017, cinque partite fuori casa con il Manchester United.​



