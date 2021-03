Gonzalo Villar, Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo non si muoveranno da Roma. D’altronde la proprietà, oltre a concludere entro giugno l’aumento di capitale da 210 milioni (quindi in anticipo rispetto al previsto), è pronta a fare anche un nuovo sforzo, qualora il bilancio lo richiederà riporta la Gazzetta dello Sport. Niente affatto da escludere, visto che il fatturato a giugno di attesterà difficilmente sopra i 150 milioni. Per Villar - sotto la lente dell'Atletico Madrid - ha già da tempo avviato le trattative per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024) per legarlo ai colori giallorossi fino al 2026 e chiudere così con qualsiasi tipo di tentazione.

Discorso diverso quello che riguarda Veretout. A 28 anni il francese vuole fare probabilmente l’ultimo contratto importante della carriera. Lo vuole il Napoli, e non solo. Infine Zaniolo sotto l'occhio della Juve. Anche in questo caso si studierà il rinnovo dopo il ritorno in campo.