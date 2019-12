Dopo le 18 di oggi (o forse qualcosa in più) la Roma avrà ufficialmente un nuovo presidente. Dopo la chiusura della Borsa, infatti, è atteso il comunicato che attesterà il passaggio del pacchetto di maggioranza del club da Pallotta (presidente dal 2012) a Dan Friedkin. La nota dovrebbe arrivare in serata, o al massimo domani mattina. Ma di fatto l'affare è chiuso. La trattativa, iniziata un paio di mesi fa, ha trovato il punto di svolta nei primi giorni di dicembre ma solo nelle ultime ore è arrivata la definitiva fumata bianca. Dal 2020 quindi la Roma cambierà proprietario, ma non bandiera. Quella a stelle e strisce.



DETTAGLI - Friedkin, il 504° uomo più ricco del mondo grazie all'impero Toyota negli Usa, pagherà 800 circa milioni circa ​così suddivisi: 400 milioni ai quali vanno aggiunti i 270 per l'estinzione del debito con Goldman Sachs e i 150 della ricapitalizzazione. Pallotta lascerà la Roma con un guadagno finale di circa 180 milioni. Nell'affare va incluso pure il progetto stadio che dovrebbe vivere a metà gennaio una svolta con l'acquisizione da parte del milionario Vitek delle quote della società Eurnova. A gestire di persona il club ci sarà il figlio di Dan ovvero Ryan Friedkin, giovane regista cinematografico. Ryan è atteso già tra stasera e domani a Roma, e nei prossimi giorni lo raggiungerà il padre.