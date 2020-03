Slitta ancora la firma del preliminare per il passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin, che però ha già dato i primi input sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giovani scelti sui quali costruire la squadra del futuro sono Zaniolo e Pellegrini, invece Under (e forse anche Dzeko) potrebbe essere sacrificato per motivi di bilancio. In uscita ci sono poi i vari Pastore, Nzonzi (tornerà dal prestito al Rennes), Juan Jesus, Fazio e Perotti.