Negli Stati Uniti la macchina legale che sta ultimando la stesura dei contratti per il passaggio di proprietà della Roma, è in piena attività, scriveLa Gazzetta dello Sport, ma poiché esiste un rapporto costante con le sedi europee – che si occupano di alcuni settori delle 12 società che compongono la galassia As Roma – l’allarme intorno al coronavirus ha rallentato il disbrigo di alcune visure. Nulla di preoccupante, fanno sapere le parti interessate, ma la firma slitterà di qualche giorno.