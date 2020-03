In settimana è prevista una videoconferenza per fare il punto della situazione per ciò che riguarda la trattativa per il passaggio dell'universo AS Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Il deal potrà essere completato una volta fatta una valutazione dei danni subiti a causa dell'emergenza covid-19 e quindi ristabilendo il prezzo, ma c'è pure il rischio che la trattativa vada in stand by per diverso tempo o che addiruttura possa saltare.