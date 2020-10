Secondo quanto rivela Sky Sport, nei giorni scorsi il nuovo patron della Roma Dan Friedkin ha incontrato privatamente il centrocampista Nicolò Zaniolo per fargli sentire la propria vicinanza e il proprio incitamento per il lungo periodo di recupero dall'ultimo infortunio al ginocchio subito a inizio settembre in Nazionale.



Friedkin avrebbe anche rassicurato Zaniolo sulla voglia di puntare su di lui per il futuro e di voler definire presto la questione del rinnovo di contratto fino al 2025, con adeguamento dell'ingaggio.