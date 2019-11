Persone molto vicine a Friedkin confermano la strategia di intervenire sull'aumento di capitale, per poi diventare azionista di maggioranza della Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport secondo il quale il classe '65 di San Diego non ha intenzione di perdere tempo e mette sul piatto750 milioni di euro, compreso il progetto dello stadio e considerati i 272 milioni di debito. Pallotta comunque non vorrebbe uscire dalla Roma e riflette sulla possibilità di rimanere con una quota minoritaria. I tempi della trattativa non dovrebbero andare per le lunghe, si tenta di definire un accordo entro Natale proprio negli Usa per poi spostarsi in Italia.