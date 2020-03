Novità nella trattativa per il passaggio del pacchetto di maggioranza della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, gli studi legali stanno valutando anche una sorta di Piano B: il magnate texano completerebbe la restante parte dell'aumento di capitale spettante all'azionista di maggioranza dei 150 milioni già deliberati, versandone circa 50 milioni. Questo gli consentirebbe di diventare socio di Pallotta, con l'impegno di rilevare il pacchetto di controllo entro sei mesi) e di "bloccare" l'investimento, avendo voce in capitolo sulle strategie di mercato estive, e nel contempo garantirsi una specie di "exit strategy" qualora le cose dovessero precipitare.