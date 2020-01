Dan Friedkin sta per diventare il nuovo proprietario della Roma. Una delle questioni più importanti di cui si dovrà occupare è quella relativa allo stadio di Tor di Valle. Una vicenda che va avanti da anni e in cui si è inserito recentemente un nuovo personaggio: Radovan Vitek.





Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel periodo natalizio Dan Friedkin, tramite intermediari, ha sondato con discrezione gli uffici comunali per chiedere se ci fosse l’intenzione o meno di dare il via libera per il progetto stadio. Incassata una risposta positiva, si è deciso di alzare l’offerta e di andare avanti nella trattativa. Quando sarà conclusa l’ultima ricognizione sui conti, Friedkin cercherà di trovare buone notizie anche sul fronte terreni, visto che a metà gennaio Radovan Vitek li acquisirà da Eurnova di Parnasi. Il magnate ceco, però, non è del tutto propenso a venderli, proprio come sarebbe successo fra Parnasi e Pallotta. L’obiettivo è pertanto quello di creare una partnership con la nuova proprietà nella costruzione della struttura.