Da quando si è insediata alla guida della Roma, la famiglia Friedkin ha messo immediatamente in cima alla lista delle priorità la necessità di consolidare il club dal punto di vista economico. Tra le operazioni in cantiere, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, c'è il "riacquisto" del centro sportivo di Trigoria, venduto nel 2005 per incassare subito 30 milioni di euro e preso successivamente in affitto. Durante la gestione Pallotta, l'iniziale canone di locazione a 3,7 milioni di euro era stato abbassato di un milione, ma una nuova svolta sarebbe imminente.



I Friedkin stanno pensando di pagare una maxi rata per saldare il debito esistente e tornare padroni di una struttura che aumenterebbe il valore patrimoniale della Roma, solo una delle mosse per rafforzare la società sotto l'aspetto finanziario. L'altra può essere quella di immettere nuova liquidità anticipando già ad aprile-maggio l'aumento di capitale previsto inizialmente entro il prossimo dicembre.