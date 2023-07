Poteva essere il giorno di Renato Sanches alla Roma. Poteva, perché l'accordo col Psg non è affatto vicino come pensavano dalle parti di Trigoria. Dalla Francia, invece, arrivano segnali negativi nell'immediato nella trattativa che potrebbe portare il centrocampista portoghese da un sempre più spazientito Mourinho e che oggi ha visto i due club dialogare da vicino. C'è la volontà di tutti di chiudere, ma le condizioni non combaciano. La Roma, infatti, vorrebbe Sanches in prestito, ma il PSG al momento non ha intenzione di aprire al diritto di riscatto semplice. E' necessario almeno un obbligo vincolato alle presenze. Il Psg, invece, ha deciso di liberarsi di Renato Sanches senza il rischio di ritrovarselo a Parigi come accaduto proprio con Wijnaldum. Pinto, sempre più in rotta con Mou, deve quindi chiedere ai Friedkin di fare uno sforzo in più. I contatti proseguiranno, i rapporti sono ottimi tra le società e permettono di mantenere ancora un certo ottimismo sulla trattativa.