Roma-Genoa 3-3



Marcatori: 6′ Under, 16′ Pinamonti, 31′ Dzeko, 43′ Criscito (rig.), 4'st′ Kolarov, 25′st Kouame



Assist: 16' Romero, 25'st Giglione



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (29'st′ Zappacosta), Fazio, Juan Jesus (21'st′ Mancini), Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert (26'st′ Pastore); Dzeko

A disposizione: Fuzato, Mirante, Santon, Diawara, Veretout, Schick, Antonucci All. Fonseca



Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca (28'′st El Yamiq); Kouame (46'st′ Sanabria), Pinamonti (41'st′ Pandev) All. Andreazzoli



Arbitro: Calvarese



Ammoniti: Florenzi, Jesus, Pellegrini (R), Romero (G)