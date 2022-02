⚽ | Goal of the month presented by @cryptocom



Roma e Genoa sono pronte per darsi battaglia domani pomeriggio all'Olimpico nel 24° turno di Serie A. In palio punti importanti per la corsa all'Europa dei giallorossi e per quella alla salvezza dei rossoblù. Ma l'incrocio della Capitale sarà anche lo scenario di untra due dei 22 protagonisti in campo.Il capitano romanistail bomber genoanosono infatti in ballottaggio come autori deldi gennaio. Il primo concorre con la punizione vincente realizzata il 9 gennaio contro la Juve; il secondo partecipa con il colpo di tacco mandato in fondo alla rete del Sassuolo tre giorni prima.A decretare il vincitore della sfida, indetta dalla Lega Serie A, saranno le votazioni giunte sul profilo Twitter della stessa Lega.