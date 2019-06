Continua il pressing del Genoa con la Roma per ottenere il prestito di Gerson.



Una soluzione, quella di un nuovo trasferimento temporaneo del centrocampista brasiliano, che la dirigenza giallorossa non sembrerebbe disdegnare, al contrario del giocatore.



Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti, Gerson dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina avrebbe rifiutato il trasferimento in Liguria.