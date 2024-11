Roma, Ghisolfi: "Ranieri ha chiesto di onorare la maglia, c'è energia positiva a Trigoria. Dovbyk solo? Tanta qualità in campo"

Getty Images

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, la prima di Claudio Ranieri in panchina."Dobbiamo mantenere un'energia positiva. Ranieri ha chiesto di difendere questa maglia a testa alta. Da qualche settimana a Trigoria vediamo un'energia positiva.""Dovbyk isolato? Penso che sia normale giocare con tranquillità, più coperti e più compatti. Penso però che attorno a Dovbyk ci sia molta qualità con nomi come Pellegrini, El Shaarawy, Pisilli.

"Penso che sia normale giocando a Napoli stare un po' più coperti e giocare compatti da squadra per fare risultato. Dobbiamo farlo per i nostri tifosi, anche se oggi non sono qui".