E’ il 27 maggio, la stagione è appena finita. Eppure la Roma ha già gli stessi abbonati conteggiati a settembre dello scorso anno. Sono quasi 21 mila, infatti, le tessere sottoscritte in meno di dieci giorni dall’inizio della campagna. Certo il sorpasso, si punta ora molti più in alto. La conquista della Conference e l’entusiasmo ritrovato farà schizzare le tessere ancora più su ma decisivo (come nell’anno dell’arrivo di Batistuta) sarà anche il mercato. E un colpaccio da parte dei Friedkin permetterebbe alla biglietteria di Trigoria di arrivare anche a quota 30 mila.