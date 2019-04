Ieri sera la Roma è tornata alla vittoria, con un 1-0 di carattere sul campo della Sampdoria firmato da Daniele De Rossi. Il giorno dopo, però, sul web stanno circolando due video che rischiano di creare un problema per Claudio Ranieri e riguardano proprio il capitano e Nicolò Zaniolo.



GIALLO BESTEMMIA - Nel primo di questi si vede il giovane centrocampista che, dopo un tiro/cross sbagliato intorno al 53esimo minuto, impreca. Le immagini non sono chiare, ma il classe '99 sembra bestemmiare. Il secondo, invece, riguarda De Rossi che, dopo la rete decisiva, durante l'esultanza pronuncia anche lui una chiara bestemmia.



RISCHIO PROVA TV - Per quanto riguarda Zaniolo, il rischio per la Roma è che la Procura federale segnali al Giudice sportivo l'accaduto, visto che l'immagine è stata chiaramente ripresa dalle telecamere e mostrata da Dazn, che trasmetteva la partita. Su DDR, invece, il video potrebbe non essere acquisito, visto che - al momento - non sono circolate immagini tv che testimonino l'episodio.