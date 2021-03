Al 26′ di Roma-Napoli l’arbitro Di Bello ha ammonito Roger Ibanez per un fallo al limite dell’area su Zielinski. Il difensore giallorosso era nella lista dei diffidati e perciò salterà la prossima gara, al rientro dalla sosta per le nazionali, contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00.