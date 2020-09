Domani sarebbe dovuto essere il primo giorno a Trigoria per Milik con la maglia della Roma. Ma non sarà così. Il polacco si ritrova ad allenarsi da solo in una Napoli che lo ha scaricato. I motivi?Ma non è l’unica ragione.Il club, però, si è affrettato a smentire conanche perché Milik era andato su tutte le furie: “L’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore di un’altra società”che oggi conta di fare passi in avanti. “La trattativa non è ancora andata a buon fine”, ha ammesso oggi il ds napoletano Giuntoli. Quell’ancora presuppone che le parti vogliono trovare una soluzione. E lo faranno in queste ore, in un modo o nell'altro.Il momentaneo stop a Milik ha avuto ripercussioni anche sull’affare Dzeko-Juve. Il bosniaco sarebbe dovuto scendere in campo a Verona, ma secondo alcuni rumors avrebbe rifiutato a poche ore dal match. Il club bianconero alzerà leggermente l’offerta (18 milioni) e pare impossibile ormai vedere ancora Dzeko con la maglia giallorossa. Edin aspetta, ePer ora nessuna trattativa alternativa è stata messa in piedi, ma il piano B a Trigoria è pronto. In prima fila c'èche il Real Madrid ha pagato 60 milioni un anno fa e che ora potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. Il serbo 22enne non sta iniziando la stagione nel migliore dei modi per un infortunio al piede. E un suo rilancio in Italia non è improbabile. Più indietro