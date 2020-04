Dopo il club anche Paulo Fonseca ha voluto celebrare il Natale di Roma. Il tecnico portoghese, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto festeggiare i 2773 anni della città eterna pubblicando il video realizzato dal club in cui lui, giocatori, tifosi e personaggi dello spettacolo intonano “Roma, Roma, Roma”. Queste le sue parole: “Buon compleanno Roma, anche se lontani non abbiamo mai perso il calore e la passione per te. Assieme ce la faremo“.