È di ieri la notizia di un viaggio in Spagna del ds Monchi per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Il Corriere della Sera di oggi svela quale sono i due spagnoli monitorati dal direttore sportivo: Fabian Ruiz del Real Betis, accostato più volte ai giallorossi e sul quale però è molto forte il Napoli, e l’attaccante Iker Muniain, che è in scadenza di contratto nel 2019 con Athletic Bilbao, reduce da una stagione dove ha giocato poco (14 presenze e 4 gol) per un infortunio al ginocchio che ha però superato.