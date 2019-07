La terza amichevole non ha riservato goleade. La Roma ha vinto 2-0 contro il Gubbio arrivato 12esimo lo scorso anno in serie C. Nel primo tempo sblocca Fazio, nella ripresa chiudono Antonucci e Pastore. Complice il gran caldo a Trigoria non si è visto un gran gioco. Esordio assoluto per Diawara mentre Zaniolo ha giocato un tempo sulla trequarti. Fascia da capitano nel primo tempo per un Dzeko più motivato del solito mentre nella ripresa Florenzi è stato impiegato di nuovo in attacco.