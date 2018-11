Gennaio è lì, quasi dietro l’angolo. E la Roma, almeno quella attuale, dovrà quasi certamente fare qualcosa sul mercato, in entrata e in uscita. Con due priorità assolute in entrata, un centrocampista che sappia ragionare e un difensore centrale che dia il cambio a Manolas e Fazio. Ecco perché – come scrive “La Gazzetta dello Sport” – domenica al Dall’Ara di Bologna c’erano degli osservatori della Roma per vedere ancora dal vivo Gianluca Mancini, 22 anni, difensore centrale dell’Atalanta e della Nazionale Under 21, uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Mancini con Gasperini si sta imponendo, mostrandosi interessante anche dal punto di vista offensivo. Rumours arrivano anche dalla Germania, con un interessamento di Monchi per Thorgan Hazard, centrocampista belga del Borussia Mönchengladbach, uno che quest’anno sta segnando a raffica ed è uno dei segreti dell’ottima partenza del Borussia.