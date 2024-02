Roma, Huijsen gol con esultanza alla Ronaldo e poi zittisce i tifosi del Frosinone

Un gol straordinario, dentro e fuori in dribbling e poi tiro a giro all'incrocio, praticamente un gol da attaccante e non da difensore quale è. Dean Huijsen ha sbloccato con una magia la gara fra Roma e Frosinone in cui fino a quel momento non stava portando avanti una gara perfetta, anzi. Anche per questo, probabilmente, l'esultanza polemica che ha fatto seguito al gol è di quelle da segnare in rosso.



Prima di tutto il classico Siuuum alla Cristiano Ronaldo che ammira da sempre e che ha conosciuto in bianconero, e poi il dito portato alla bocca per zittire tutto lo stadio. Inevitabile il parapiglia che ne è nato subito dopo e che gli è costato il giallo.



Huijsen in realtà è stato bersagliato dalla tifoseria del Frosinone nel corso di tutta la gara e il motivo è da ricollegarsi all'ultima sessione di mercato invernale che lo ha tra l'altro portato in prestito dalla Juventus alla Roma. Il centrale olandese era promesso sposo del club gialloblù, ma prima della firma si è tirato indietro facendo saltare tutto e promettendosi alla Roma. Da questo "tradimento" i fischi per lui durante tutta la gara e il gesto polemico successivo dopo il gol.