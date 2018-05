Dopo la disastrosa finale di Champions League, il futuro di Loris Karius al Liverpool è ormai segnato. Da mesi i Reds sono sulle tracce di Alisson: secondo quanto riporta Agipronews, i bookmaker sostengono che il pressing degli inglesi aumenterà vertiginosamente nei prossimi giorni. La Roma non ha intenzione di lasciarlo partire, ma sulle lavagne dei bookies inglesi l’addio ai giallorossi è al momento l’ipotesi più probabile, a 1,40, contro il 2,75 di un altro anno nella capitale. In caso il brasiliano lasciasse Trigoria, il Liverpool è la prima scelta in tabellone: i Reds si giocano a 3,50, ma in lista ci sono anche il Real Madrid a 6,00 e il Manchester United a 13,00.