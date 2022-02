Nel momento più delicato della stagione i Friedkin hanno deciso ancora una volta di non parlare davanti ai microfoni. Ma questa non è una novità. Fin qui Dan e Ryan erano stati sempre presenti allo stadio ma nell’ultimo mese hanno marcato visita in quattro occasioni: fuori casa con Empoli, Inter e Sassuolo e all’Olimpico contro il Genoa. L’ultima apparizione è stata contro il Lecce in coppa Italia. Un fatto inusuale che non è passato inosservato.