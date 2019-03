La Roma è in pole per l’acquisto di Wendell. Il terzino brasiliano non sembra avere vita lunga al Bayer Leverkusen e a giugno sembra destinato a partire. Come riporta ‘Kicker’, i favoriti per il suo acquisto sarebbero proprio i giallorossi, in cerca di un terzino sinistro per la prossima stagione. Il tecnico del Bayer Peter Bosz gli ha preferito spesso l’ex giallorosso Jedvaj e la sua avventura in Germania potrebbe essere ai titoli di coda.