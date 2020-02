Tre titoli in dieci giorni: è la storia di Gerson con il Flamengo. Ieri sera l’ultimo in ordine di tempo e stiamo parlando della Recopa Sudamericana. Vittoria schiacciante contro gli ecuadoriani dell’Independiente del Valle per 3-0. Protagonista assoluto, neanche a dirlo, proprio l’ex Roma con una doppietta che ha fatto impazzire il Maracana.