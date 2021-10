ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:Il calcio è cambiato: tante squadre naturalizzano i calciatori. Non ne ho ancora parlato con i brasiliani azzurri, ma: è stato un punto di riferimento importante per me quando sono arrivato a Bergamo. Vedremo cosa succederà. Ho scelto il cognome di mia madre perché suonava bene, ho pensato al marketing: se il nome è Roger, meglio Ibanez che Da Silva".: mi ha solo detto occhio, se non vieni in ritiro poi devi recuperare il terreno perduto. Io, perché un'occasione del genere non capita spesso. Poi abbiamo vinto la medaglia d'oro. ...ti viene voglia di imparare ogni giorno: è un allenatore che ti cambia le prospettive,: se posso gioco la palla, altrimenti non rischio".: non è facile adattarsi al campionato italiano. Potrà giocare domenica a Torino? Non so, il viaggio di ritorno dal Sudamerica è lungo: dipenderà da come sentirà lui e da cosa deciderà l'allenatore.e avevo bisogno di conoscere meglio il campionato. Poi la squadra era fortissima. Di sicuro pensavo di avere più spazio, altrimenti non sarei andato lì. Quando in estate siamo partiti per il ritiro, ho capito che per me non c'era spazio e chiamai il mio procuratore chiedendo di andare via.Se avessi scelto il Bologna, sarebbe stato più difficile andare alla Roma dopo. Invece fare il percorso inverso a giugno, con tutto il rispetto, non sarebbe stato un problema. In estate nessun giornale mi inseriva nella formazione titolare, invece mi sono ritagliato il mio spazio.