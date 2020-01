In attesa di dirimere la spinosa questione Politano, la Roma ha compiuto oggi un grosso passo in avanti per Roger Ibanez. Il difensore brasiliano classe 1998 dell’Atalanta ha ricevuto nel corso delle ultime giornate sia l'offerta del Bologna che quella del club giallorosso e nella mattinata di oggi ha dato il via libera alla Roma.



LE CIFRE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il giocatore arriverà con la formula del prestito oneroso di 18 mesi da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni il 30 giugno 2021.