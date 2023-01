Roger Ibanez, autore del primo gol della Roma contro il Milan, ha parlato a Dazn al termine del match: "Abbiamo fatto quello che avevamo preparato in allenamento. Dovevamo avere pazienza e sarebbe arrivato il nostro momento. Non dobbiamo mai mollare. Sappiamo che i calci piazzati sono un nostro punto di forza. Le partite finiscono quando fischia l'arbitro".



ABRAHAM - "Come ha vissuto la mancanza di gol? Lui è bravissimo, sia in campo che fuori. Dobbiamo avere pazienza, i suoi gol arrivano. Sono solo momenti".



85 MINUTI PER SPINGERE IN AVANTI - "Loro sono forti con la palla al piede. Lo sapevamo. Un punto importantissimo per noi fuoricasa. Dobbiamo continuare a fare punti".



FARE QUALCOSA DI PIU' A LIVELLO OFFENSIVO - "Non era facile. Nel primo tempo abbiamo sofferto, un po' meglio nella ripresa. Poi sono arrivati i due gol nel finale su calci piazzati. Ogni partita è diversa, in alcune partite teniamo noi la palla, in altre no".