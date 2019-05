Laè gà a lavoro per la prossima stagione. Il club giallorosso dovrà sciogliere il nodo allenatore, conin pole. Ma a Trigora stanno pensando anche a come sostituire l'eventuale partenza di Edin. L'attaccante bosniaco piace all'e non solo, per questo la Roma - secondo il Corriere dello Sport - sta preparando l'assalto a Duvan. Il colombiano piace al futuro dse in giallorosso potrebbe ritrovare Gasp, grazie al quale quest'anno ha totalizzato 28 reti in tutte le competizioni. In cambio, all'Atalanta, potrebbe andare Gregoire, di rientro dal prestito alla Sampdoria.