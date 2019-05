Ormai non ci sono più dubbi: Petrachi sarà il nuovo ds della Roma. ​Lunedì sarà il giorno decisivo: una volta chiuso il campionato, con il Torino il dirigente salentino presenterà le proprie dimissioni al presidente Cairo ormai arresa. Poi - secondo quanto riporta ForzaRoma.info - firmerà un contratto triennale con la Roma.

Con sé Petrachi porterà due uomini di fiducia: Pantaleo Longo (il segretario generale del Torino con un passato anche alla Lazio) e il capo scout Antonio Cavallo, la figura più vicina al direttore sportivo. L’ufficialità dell’accordo con la Roma però può slittare: le norme federali potrebbero costringere il club di Trigoria a dover aspettare fino al 30 giugno per dare il via libera definitivo.