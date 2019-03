Archiviata l'esperienza Monchi, in casa Roma si inizia a pensare a chi affidare la gestione tecnica del club in vista della prossima stagione. Per il momento è stato promosso direttore sportivo Massara, ma per il futuro l'idea è quella di puntare su un direttore sportivo che abbia avuto già esperienza in club importanti. E, secondo le ultime indiscrezioni, in casa giallorossa inizia a prendere quota l'ipotesi di un ritorno di Walter Sabatini.



PRIMO CONTATTO - Dopo l'addio del 2016, il dirigente umbro è stato il coordinatore dell'area Sport di Suning, mentre la scorsa estate è stato nominato responsabile dell'area tecnica della Sampdoria. Secondo Rai Sport, c'è anche già stato un primo contatto tra Mauro Baldissoni, vice presidente della Roma, e lo stesso Sabatini, per sondarne la disponibilità al ritorno.