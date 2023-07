Scamacca, ma non solo. La Roma continua a monitorare giocatori per l'attacco dopo il crack di Abraham. E tra i nomi individuati c'è anche quello di Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano del Porto è in scadenza 2024 e vorrebbe cambiare aria. Autore di 80 gol in 147 gare in Portogallo è valutato 20 milioni. La Roma ci pensa forte dei soldi risparmiati (e incassati) dal mancato arrivo di Frattesi e dall'interesse a centrocampo per tre giocatori a "zero" come Kamada, Sabitzer e Sanches. In corsa resta pure Morata corteggiato dal Milan.