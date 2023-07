Non si vive di solo Frattesi. Tra i giocatori che Mourinho ovviamente gradirebbe (avendolo lanciato nel calcio professionistico) c'è anche Scott McTominay. Il mediano scozzese di proprietà del Manchester United che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio come testimoniano i 1149 minuti giocati. Come riporta The United Stand, il giocatore può partire e sulle sue tracce, oltre alla Roma, ci sarebbe il Brighton che lo ritiene un possibile sostituto di Caicedo. Lo stipendio è abbordabile (4,6 milioni), il Manchester lo valuta invece 30 milioni.