È difficile fare i conti con un grave infortunio quando la tua carriera sembra in discesa. Riccardo Calafiori, però, sembra avere già la testa da grande nonostante la giovane età. Il terzino classe 2002 si è infortunato in Youth League contro il Viktoria Plzen per un fallo bruttissimo di un avversario (è stato espulso). Portato subito a Villa Stuart per gli esami strumentali, ha visto da lì la partita dei grandi. A fine partita, è arrivata anche la dedica di Edin Dzeko, che ha mostrato a stadio e telecamere la maglia col numero 14 di Riccardo. Lui, dalla clinica, ha postato un’immagine dell’attaccante bosniaco su Instagram “Riparto da qui. È arrivata la battaglia più difficile della mia vita. Non ti temo assolutamente”