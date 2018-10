Assalto bavarese a Cengiz Under. Trova conferma l'indiscrezione lanciata negli scorsi giorni da Calciomercato.com: come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Bayern Monaco per la prossima estate punta l'esterno turco della Roma, già corteggiato anche da Arsenal e Manchester City e valutato circa 50 milioni di euro. E Under potrebbe non essere l'unico a salutare i giallorossi in estate: chiuso da Dzeko, anche Patrick Schick potrebbe lasciare la capitale.