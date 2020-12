Il flop in Portogallo e la voglia di riabbracciare Paulo Fonseca. Facundo Ferreyra, ex bomber dello Shakhtar, è sulla lista dei partenti del Benfica. E tra le squadre destinatarie della proposta c'è pure la Roma che a breve, proprio proveniente da Lisbona, abbraccerà Tiago Pinto come general manager. Ferreyra, come detto, è una vecchia fiamma di FonsecaIn quelle due stagioni l’attaccante argentino toccò il punto più alto della sua carriera mettendo a segnotra campionato e coppe. Di cui uno proprio alla Roma negli ottavi di Champions.Nel giugno di quell'anno passerà a parametro zero al Benfica. In Portogallo, però, Ferreyra avrà più di un problema tra l’esplosione del concorrente Jonas e qualche problema fisico. Nel 2019-2020 finisce così in prestitodove diventa bomber di Europa League con 7 gol in 7 partite prima di fare ritorno al Benfica. Anche in questa stagione però è finito ai margini tanto da essere impiegato appena 69 minuti.Così il club di Lisbona ha pensato a cederlo definitivamente visto il contratto in scadenza nel 2022., l’ottimo rapporto con Fonseca e la voglia di rivalsa sono doti importanti per una Roma che cerca di rinforzare il reparto offensivo senza spendere una fortuna mentre lo stesso Facundo nell’ultima finestra di mercato era stato a un passo da. I dubbi arrivano però proprio dalle condizioni fisiche dell’argentino che nella scorsa stagione stagioneper infortunio nella Liga.