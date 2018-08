Zan Celar, centravanti della primavera giallorossa è vicino alla Triestina. Come riporta trivenetogoal.it le due società hanno raggiunto un accordo per il prestito del giovane. Contatti sono confermati anche dall’angente del giocatore, Amir Ruznic: “Confermo il forte interesse della Triestina per Zan i rapporti con milanese sono ottimi e alla Roma andrebbe bene farlo andare a giocare fuori“