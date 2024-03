Roma, il Brighton chiede alla Uefa di investigare sul gol di Mancini

In seguito a Roma-Brighton 4-0, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League giocato giovedì all'Olimpico, il Brighton ha chiesto alla UEFA di esaminare il processo VAR che ha permesso di considerare valido il terzo gol della Roma, segnato da Gianluca Mancini al 64'. Lo si legge su The Athletic, che evidenzia come i replay sembrino mostrare che Mancini fosse in fuorigioco al momento del tiro al volo sul cross di Stephen El Shaarawy.



ALTRO CASO - Inoltre, il Brighton ha anche chiesto alla UEFA di indagare dopo che un tifoso romanista, durante la partita di Europa League di giovedì, avrebbe mostrato un cartello omofobico nei confronti dei tifosi dei Seagulls. Il Brighton ha prove fotografiche, che The Athletic sostiene di aver visionato, di uno spettatore nel settore di casa dello Stadio Olimpico che sorregge il presunto cartello.



L'organismo disciplinare della UEFA valuterà le segnalazioni della partita prima di prendere una decisione su qualsiasi potenziale azione, conclude The Athletic, che ha anche contattato la Roma per un commento.