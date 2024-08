Roma, il calendario nella nuova Europa League: subito l'Athletic, Eintracht all'ultima, Tottenham a fine novembre

La Roma ci riprova e anche in questa stagione inizierà il suo viaggio per la conquista della nuova Europa League. La novità più importante, così come per la Champions e la Conference League riguarderà la prima fase del torneo, che non prevede più la fase a gironi da quattro squadre ciascuno, ma un girone unico con le squadre che giocheranno otto partite contro altrettanti avversari diversi: i punti conquistati negli incontri daranno vita a una graduatoria unica, con le prime otto classificate che voleranno agli ottavi di finale, le squadre dal 9° al 24° posto che disputeranno un playoff aggiuntivo e le squadre dal 25° al 36° posto che saranno eliminate.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui l'Europa League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Nella GALLERY il calendario dei rossoneri, con le otto sfide in programma