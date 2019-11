La Roma è in vendita. A certificarlo è il documento prodotto da Goldman Sachs, che invita investitori internazionali ad acquistare la società. Quattro pagine, nelle quali viene illustrato il potenziale di crescita del club e si sottolinea il lavoro fatto nella gestione Pallotta “che ha messo le basi per l’espansione futura e la continuità di successo”. Nel documento informazioni sulla storia e sui trofei della squadra, sul legame con i tifosi e sulla città. Lo statunitense Dan Friedkin, il primo potenziale investitore, ha inviato degli emissari nella capitale per valutare il dossier e la possibile acquisizione del club. Ecco il documento tradotto reso pubblico oggi da il Messaggero



PANORAMICA SULLE OPPORTUNITÀ DELL’ AS ROMA

L’opportunità unica di possedere e controllare un’iconica squadra di calcio italiana, situata in uno dei mercati più interessanti del mondo e che offre opportunità tangibili per una significativa crescita di valore



Opportunità unica per la stima del valore

Le valutazioni della squadra ora sono supportate dalle metriche finanziarie tradizionali, in aggiunta alla stima del valore patrimoniale

-La valutazione di Forbes delle prime 20 squadre di calcio ha stimato un tasso di crescita annuo del 10% o maggiore, negli ultimi 5 anni

-È in programma la costruzione di uno dei più grandi complessi sportivi e di intrattenimento in Europa, il nuovo “Stadio della Roma” sbloccherà nuove potenzialità di guadagno (sponsorizzazioni dello stadio, posti a sedere premium, concerti e altri eventi non di club, ecc.)

-Potenziale non sfruttato per espandere la conoscenza del marchio nei mercati più attraenti al di fuori dell’Europa (ad es. Stati Uniti, Asia e Emirati Arabi Uniti), attraverso partite amichevoli e tour internazionali, nonché un focus sull’innovazione digitale attraverso sforzi come account dedicati sui social media

-Gli attuali proprietari hanno posto la base per l’espansione futura e la continuità di successo



Rara opportunità di possedere e controllare una delle squadre di calcio più prestigiose, immersa in simbiosi con la città di Roma

-AS Roma è LA società calcistica della Città di Roma, il comune più grande (3 milioni e + abitanti) e il secondo mercato più ricco d’Italia. Il Club condivide i suoi colori con la Città e il suo logo presenta il nome della Città

-Fondata nel 1927, l’AS Roma ha partecipato alla Serie A sin dal 1929

-Ha vinto 3 campionati di Serie A, 9 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

-La Serie A ha generato € 2,2 miliardi e + di entrate nella stagione 2017/18 (+ 30% rispetto al 2012/13), attirando alcuni dei giocatori più talentuosi di tutto il mondo, tra cui Ronaldo, de Ligt, Lukaku e Dzeko

-I club di Serie A hanno un record eccezionale tra cui 30 titoli UEFA (12 titoli Champions League): è il secondo campionato di maggior successo in Europa, dopo la Premier League

-Capacità continua di reclutare i giocatori di maggior impatto



Il brand iconico della città di Roma, un mercato globale attraente, considerevole e identificabile

-La portata globale di Roma e l’industria turistica offrono il mercato ideale per il marchio AS Roma-

-E’ uno dei primi 10 mercati nel calcio europeo per numero di società che genera € 1,0 mm e + entrate

-Gran numero società italiane (blu chip) con sede a Roma, tra cui Enel, Eni e Telecom Italia

-Principali destinazioni turistiche a livello globale (arrivi 9,6 mm nel 2018: terzi in Europa)



Fan-base fortemente fedele, in crescita e connessa, che è all’origine del reach (numero di persone che vedono un post, ndc) e dell’engagement.

– Fan base globale connessa da 90 milioni, diffusa in 45 paesi

– 38.500+ presenze media nelle partite, sopra le medie di Premier League e Liga spagnola.

– Oltre 1,5 milioni di follower su Twitter, oltre 9 milioni di tifosi su Facebook, oltre 300.000 abbonati YouTube

– La frequenza media delle partite è aumentata costantemente del 15% + nelle ultime 2 stagioni

– Piattaforme di social media in continua espansione che favoriscono ulteriormente la portata e il coinvolgimento a livello globale: 15,8 milioni di follower su Facebook, Instagram, Twitter e altri account di social media. Nel 2018, ci sono stati 104 milioni di visualizzazioni video sulla pagina Facebook, oltre 1 miliardo di impression sull’account Twitter e 95 milioni di visualizzazioni video sull’account Instagram

– Nel 2017 il sito web dell’AS Roma è stato nominato miglior sito sportivo da Interactive Media Awards e ha circa 5 milioni di visualizzazioni di pagina al mese (a maggio 2019)



Strategia di business di successo che permette significativi rialzi in diverse aree a livello di entrate

– Base di ricavi solida e in crescita: aumento di ~ 100% negli ultimi 5 anni

– Incremento delle sponsorizzazioni: recenti accordi con Qatar Airways, Hyundai e Linkem

– Nel 2019, è salito di nove posti fino al 15 ° posto assoluto nella classifica Deloitte LLP Football Money League delle società calcistiche europee per entrate totali

– Diritti di vendita al dettaglio e licenze recentemente acquisite da Nike: nuovo approccio diretto al consumatore, sfruttando il controllo diretto del brand

– Diritti tv di Serie A – entrate contrattate fino alla stagione 2020/21, con un premio considerevole rispetto al ciclo precedente – con discussioni in corso per il rinnovo.

– Accesso alle entrate e ai compensi UEFA – 4 posti disponibili per qualificarsi direttamente per la UEFA Champions League, 2 posti per la lega Europa (allineato ad altri campionati europei di punta)

– Il rinnovato canale televisivo in abbonamento “Roma TV”, l’unico canale di calcio per club al mondo che viene fornito gratuitamente ai clienti Sky, raggiunge oltre 4,2 milioni di famiglie in Italia e “Roma Radio”, che fornisce lo streaming radio

– Spostamento verso le vendite digitali unito all’attenzione rivolta al mercato turistico per favorire le entrate giornaliere



Impegno comprovato per il successo sul campo

– Ha ottenuto i primi 3 posti in Serie A in 5 delle ultime 6 stagioni

– Qualificata per la UEFA Champions League in 8 delle ultime 13 stagioni

– Si sarebbe qualificata per la UEFA Champions League in 5 delle ultime 6 stagioni in base ai nuovi standard di qualificazione

– Ha raggiunto le semifinali della UEFA Champions League nella stagione 2017/18