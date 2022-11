Purché parta. Anche senza guadagnarci nulla. La Roma è pronta a liberare Rick Karsdorp gratis, scrive La Repubblica. Al club interessa che le acque si calmino ed il clima a Trigoria, per quanto possibile, si distenda. Il terzino olandese ha concluso domenica l’avventura alla Roma. Dopo le frasi della discordia pronunciate da Mourinho nel post partita, Karsdorp non è stato convocato per l’ultima partita di campionato del 2022 contro il Torino. D’accordo con la società, ha lasciato la Capitale nella mattinata per far ritorno in Olanda con qualche ora di anticipo.