La Roma ci ha provato in ogni modo, ma alla fine la quadra per il colpo finale a centrocampo non è stata trovata e Mourinho si dovrà accontentare di Diawara e Villar che sono rimasti a Trigoria. L'allenatore portoghese non si è però arreso e a gennaio tornerà alla carica con la dirigenza per farsi regalare un nuovo colpo.