Lasi sta muovendo con grande fretta e fiducia per chiudere l'ultimo colpo a centrocampo e regalare un nuovo acquisto adopo Maitland Niles e Sergio Oliveira. Una piccola rivoluzione quella della linea mediana, che per concretizzarsi dovrà inevitabilmente partire da quella che è e resta oggi la principale problematica per il direttore generale: convinceread accettare una delle tante pretendenti che si sono fatte avanti nelle ultime settimane.Il centrocampista guineano ha rifiutato recentemente tante proposte, non ultima quella delin Turchia mentre per la Serie A, sullo sfondo, rimangono timide le piste Fiorentina, Venezia e Sampdoria.e anche oggi c'è stato un nuovo contatto fra le parti con la società giallorossa che sta spingendo per l'inserimento almeno del diritto di riscatto da parte dei Murcielagos che dovranno anche pagare interamente lo stipendio del giocatore.Se la pista Xhaka dall'Arsenal non si è riaccesa prepotentemente, nonostante i rumors insistenti provenienti da Londra, sono altri 3 i nomi caldi per gli ultimi due giorni di mercato.è in uscita dal Tottenham ed è stato proposto ma l'ingaggio resta un problema per i giallorossi nonostante il gradimento. Più alla portata èPereira, in uscita dal PSG, che però chiede l'inserimento di un diritto di riscatto importante. Infine non va trascurato il nome diper cui il Cagliari chiede l'obbligo di riscatto a 16 milioni, ma che per ingaggio e possibilità di dilazionare almeno su 18 mesi il prestito, può essere considerato un affare più che sostenibile.